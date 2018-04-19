Парламент Киргизии выразил недоверие правительству страны
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщает ТАСС.
«Это предложение поддержали более половины представителей депутатского корпуса», — сказали в парламенте.
Отмечается, что в ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Кабмин под руководством Сапара Исакова принес присягу в сентябре 2017 года.
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