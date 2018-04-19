Парламент Киргизии выразил недоверие правительству страны

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщает ТАСС.

«Это предложение поддержали более половины представителей депутатского корпуса», — сказали в парламенте. Отмечается, что в ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту Сооронбаю Жээнбекову. Кабмин под руководством Сапара Исакова принес присягу в сентябре 2017 года.