Парламент Киргизии выразил недоверие правительству страны

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Депутаты парламента Киргизии проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщает ТАСС.

«Это предложение поддержали более половины представителей депутатского корпуса», — сказали в парламенте.

Отмечается, что в ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Кабмин под руководством Сапара Исакова принес присягу в сентябре 2017 года. 

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