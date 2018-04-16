В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали десять человек

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В городе Лисичанске Луганской области Украины произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате которого пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба управления областной полиции.
В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали десять человек
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«В 12:10 мск на перекрёстке столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус марки «Рута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали десять человек, у троих из них переломы (рёбер и ключицы), у семерых — ушибы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Одесской области Украины в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и десять пострадали.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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