В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали десять человек
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«В 12:10 мск на перекрёстке столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус марки «Рута», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали десять человек, у троих из них переломы (рёбер и ключицы), у семерых — ушибы.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Одесской области Украины в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и десять пострадали.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.