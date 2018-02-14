Киевский суд отказался вызвать президента ФРГ на допрос по делу Януковича
«Что касается вызова свидетеля Штайнмайера… в удовлетворении отказать», — приводит слова Девятко РИА Новости.
Сообщается, что ранее адвокаты Януковича заявили ходатайство о вызове на допрос европейских политиков, в том числе Штайнмайера, которые выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе по делу Януковича планируют допросить президента Украины Петра Порошенко.