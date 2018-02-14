Киевский суд отказался вызвать президента ФРГ на допрос по делу Януковича

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В Киеве Оболонский суд отказался вызвать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на допрос по делу в отношении экс-лидера Украины Виктора Януковича. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

«Что касается вызова свидетеля Штайнмайера… в удовлетворении отказать», — приводит слова Девятко РИА Новости

Сообщается, что ранее адвокаты Януковича заявили ходатайство о вызове на допрос европейских политиков, в том числе Штайнмайера, которые выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе по делу Януковича планируют допросить президента Украины Петра Порошенко. 

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