Киевский суд отказался вызвать президента ФРГ на допрос по делу Януковича

В Киеве Оболонский суд отказался вызвать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на допрос по делу в отношении экс-лидера Украины Виктора Януковича. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

«Что касается вызова свидетеля Штайнмайера… в удовлетворении отказать», — приводит слова Девятко РИА Новости.

Сообщается, что ранее адвокаты Януковича заявили ходатайство о вызове на допрос европейских политиков, в том числе Штайнмайера, которые выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе по делу Януковича планируют допросить президента Украины Петра Порошенко.