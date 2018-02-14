Неизвестные в масках повесили на консульство Польши список «преступлений против Украины»

На здании консульства Польши в Киеве неизвестные вывесили плакат, на котором перечисляются исторические «преступления против Украины» со стороны Варшавы.

Как сообщает «СТРАНА.ua», на листе бумаги изображены контуры Польши и Украины, закрашенные в цвета национальных флагов, при этом с польской стороны идут стрелки с надписями: «Оккупация», «Колонизация», «Пацификация», «Операция «Висла», «Репрессии» и «Концлагеря».

Посол Польши в Киеве Ян Пекло подтвердил факт инцидента в эфире «Польского радио».

«Перед консульством появились несколько человек, они повесили этот плакат, сфотографировали и быстро скрылись», — отметил посол, добавив, что эта акция не имела массового характера.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Варшавой закона о запрете «бандеровской идеологии» и слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о недопустимости искажения истории.

В декабре министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» в отношении Киева.