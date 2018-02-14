На Украине рассказали подробности задержания мэра Одессы и его заместителя

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали подробности задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП в соответствии со ст. 208 УПК Украины задержали одесского городского председателя и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины («Завладение имуществом путём злоупотребления служебным положением»). Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения», — указывается в заявлении.

Как уточняется, следствие предполагает, что градоначальник и его заместитель могут быть причастны к коррупционной схеме, которая нанесла ущерб бюджету города.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту был задержан мэр Одессы.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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