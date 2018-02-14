В киевском аэропорту задержан мэр Одессы
Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем.
«Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в аэропорту Борисполь», — написал он в Facebook.
Как отметил нардеп, Труханов отсутствовал на рабочем месте с 26 декабря 2017 года.
Накануне сообщалось, что мэр Одессы и ещё четверо чиновников мэрии проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу о присвоении денежных средств местного бюджета.
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