ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение Алиева на выборах президента страны

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, его выдвижение было утверждено единогласно.

Алиев будет официально зарегистрирован кандидатом, когда соберёт необходимое число подписей.

Ранее сообщалось, что партия «Новый Азербайджан» выдвинула Алиева кандидатом.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

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