Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах президента Азербайджана

Правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула действующего главу республики Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных выборах президента.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия «Новый Азербайджан» выдвинула кандидатуру действующего главы республики Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, назначенных на 11 апреля», — отметили в партии.

Ранее сообщалось, что ЦИК официально назначила дату проведения выборов в Азербайджане.