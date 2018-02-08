Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах президента Азербайджана

Короткая ссылка
Правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула действующего главу республики Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных выборах президента.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия «Новый Азербайджан» выдвинула кандидатуру действующего главы республики Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, назначенных на 11 апреля», — отметили в партии.

Ранее сообщалось, что ЦИК официально назначила дату проведения выборов в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru