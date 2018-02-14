Глава Минобороны Белоруссии: Минск не считает противником ни одну страну

Белоруссия не рассматривает ни одну из стран в качестве противника. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Равков.

Он заявил, что Минск последовательно реализует меры, которые направлены на обеспечение безопасности страны. Эти меры, по его словам, позволяют на фоне международных конфликтов сохранять в Белоруссии мир и согласие.

«Белоруссия не рассматривает ни одно из государств в качестве противника, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика», — цитирует министра портал Tut.by.

Он также назвал Белоруссию «донором безопасности на континенте».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам — участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять вооружённые силы.