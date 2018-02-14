США передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения на сумму $5,8 млн
«Предоставленное оборудование и учебная подготовка помогут Украине лучше защищать свои границы», — заявила дипломат в ходе церемонии в Киеве.
При этом «как минимум ещё десять батальонов будут оснащены приборами ночного видения», отметил начальник Генерального штаба Минобороны Украины Виктор Муженко.
Ранее посольство Украины в США заявило, что в проекте бюджета страны на 2019 год предусмотрено предоставление Киеву $200 млн на усиление безопасности и обороны.