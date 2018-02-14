США передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения на сумму $5,8 млн

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Соединённые Штаты в рамках военной помощи передали Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения на сумму $5,8 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на американского посла в Киеве Мари Йованович.

«Предоставленное оборудование и учебная подготовка помогут Украине лучше защищать свои границы», — заявила дипломат в ходе церемонии в Киеве.

При этом «как минимум ещё десять батальонов будут оснащены приборами ночного видения», отметил начальник Генерального штаба Минобороны Украины Виктор Муженко.

Ранее посольство Украины в США заявило, что в проекте бюджета страны на 2019 год предусмотрено предоставление Киеву $200 млн на усиление безопасности и обороны.

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