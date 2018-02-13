Постпред России при ОБСЕ: США полностью в процессе урегулирования ситуации на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что американская сторона принимает активное участие в урегулировании ситуации на Украине, однако их позиция неконструктивна, передаёт Интерфакс.