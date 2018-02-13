Постпред России при ОБСЕ: США полностью в процессе урегулирования ситуации на Украине

Короткая ссылка
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что американская сторона принимает активное участие в урегулировании ситуации на Украине, однако их позиция неконструктивна, передаёт Интерфакс.

«Они (США. — RT) полностью в процессе», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он подчеркнул, что их позиция «не конструктивна».

«И полностью на стороне киевской военной истерии и невыполнения Киевом основных положений минских договорённостей», — добавил Лукашевич.

Ранее госдепартамент обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений. 

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru