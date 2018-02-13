Постпред России при ОБСЕ: США полностью в процессе урегулирования ситуации на Украине
«Они (США. — RT) полностью в процессе», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».
При этом он подчеркнул, что их позиция «не конструктивна».
«И полностью на стороне киевской военной истерии и невыполнения Киевом основных положений минских договорённостей», — добавил Лукашевич.
Ранее госдепартамент обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.