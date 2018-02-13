Эксперт оценил возможные альтернативы Минским соглашениям по Донбассу

Заместитель декана НИУ ВШЭ Андрей Сузальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам эксперта, нет другого документа, где есть подписи Украины, самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также России, Германии и Франции.

«Это единственный документ по мирному урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому у него на сегодня просто не существует альтернативы», — подчеркнул Сузальцев.

Он добавил, что Минские соглашения выполнили свою роль, три года назад остановив военные действия в Донбассе после событий в Дебальцево.

Кроме того, отметил эксперт, главная проблема состоит в том, что подписанты соглашения, а также гаранты выполнения его условий воспринимают документ совершенно по-разному.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Варшавой закона о запрете «бандеровской идеологии» и слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о недопустимости искажения истории.