Порошенко подписал указ об увольнении главы «Укроборонпрома»

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об увольнении с должности гендиректора концерна «Укроборонпром» Романа Романова. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова. «Газета.Ru» писала, что глава госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба ушёл в отставку.