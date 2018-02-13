Порошенко подписал указ об увольнении главы «Укроборонпрома»

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Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об увольнении с должности гендиректора концерна «Укроборонпром» Романа Романова. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова.

«Газета.Ru» писала, что глава госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба ушёл в отставку. 

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