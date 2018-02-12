Захарченко дал оценку формату минских переговоров

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко оценил формат минских переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Это единственная площадка (в Минске), на которой вопросы можно решать мирным путем. На сегодняшний момент она себя не оправдывает, но альтернативы данной площадке нет. Процесс будет продолжаться, будем общаться. Какие-то вопросы удаётся решать», — приводит Донецкое агентство новостей слова Захарченко.

Ровно три года назад, 12 февраля 2015 года, в столице Белоруссии были подписаны Вторые минские соглашения. Цель документа — положить конец конфликту в Донбассе, вернув регион под контроль Киева в обмен на широкую автономию.

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