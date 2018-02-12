Захарченко дал оценку формату минских переговоров
«Это единственная площадка (в Минске), на которой вопросы можно решать мирным путем. На сегодняшний момент она себя не оправдывает, но альтернативы данной площадке нет. Процесс будет продолжаться, будем общаться. Какие-то вопросы удаётся решать», — приводит Донецкое агентство новостей слова Захарченко.
Ровно три года назад, 12 февраля 2015 года, в столице Белоруссии были подписаны Вторые минские соглашения. Цель документа — положить конец конфликту в Донбассе, вернув регион под контроль Киева в обмен на широкую автономию.
Подробнее — в материале RT.