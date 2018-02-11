Активисты привезли к дому Порошенко «столб позора»

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На Украине активисты привезли «столб позора» к дому президента Петра Порошенко в посёлке Козино Киевской области, но столб был украден. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Активисты привезли к дому Порошенко «столб позора»
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Общественный деятель Елизавета Богуцкая заявила, что к дому Порошенко прибыли представители разных организаций, в том числе «Автомайдана». По её словам, численность охраны под домом президента в десятки раз превышает количество собравшихся активистов. 

Она рассказала, что активисты захотели «выразить недоверие и сказать, что Пётр Порошенко — это не наш президент».

«Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унёс», — заявила Богуцкая.

Ранее активистка FEMEN устроила акцию во время визита Порошенко в Вену. 

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