Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине

Россия не может запретить американской стороне поставлять что-либо куда-либо, однако выводы в связи с передачей Украине летального оружия будут сделаны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, — это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду», — сказал он.

По его словам, Европа относительно поставок оружия Киеву «выражает несогласие».

«По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам. США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями, — наших балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить», — отметил министр.

Лавров также добавил, что крупные и солидные «европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей».

«Потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно», — заключил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны.

В начале января Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное вооружение из США.