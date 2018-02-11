Порошенко заявил об успешных испытаниях модернизированного ЗРК

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что на Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора».

По словам президента, украинский концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации комплекса.

«Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманёвренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет. Продолжаем укреплять обороноспособность ВСУ!» — написал Порошенко в своём Facebook.

Ранее сообщалось, что на Украине провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C–125М «Печора».

В конце ноября 2017 года Порошенко рассказал о создании на Украине соответствующего стандартам НАТО нового БТР.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.

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