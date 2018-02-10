Эксперт назвал цель указа Порошенко о противодействии российской «информационной агрессии»

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT предположил, что указ о противодействии «информационной агрессии» России, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, был согласован с американскими партнёрами страны.

«Киев принимает участие в информационной войне против Москвы на стороне Вашингтона. Поэтому мы можем предположить, что текст решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) писался не на Украине, а в США», — сказал он.

Мезюхо добавил, что, вероятно, подобный указ — это «не последнее решение по данной тематике со стороны украинских властей».

«Не исключаю, что этот указ будет также использован во внутриполитической пропаганде действующего украинского лидера и, кстати, лидера СНБО Украины, поскольку обвинять во всём Россию, заявлять о её причастности к каким-то украинским политическим делам — это некий модный тренд в украинском государстве», — заключил политолог.

Ранее Порошенко подписал указ, который утверждает решение СНБО «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru