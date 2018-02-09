Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года», — говорится в указе, обнародованном на сайте украинского лидера.
Согласно документу, контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. В чём состоит суть документа, не уточняется.
Ранее на Украине предложили ввести уголовную ответственность за отрицание «российской агрессии».