Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года», — говорится в указе, обнародованном на сайте украинского лидера.

Согласно документу, контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. В чём состоит суть документа, не уточняется.

Ранее на Украине предложили ввести уголовную ответственность за отрицание «российской агрессии».

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