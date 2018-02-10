В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелу из 82-миллиметрового миномёта подвергся район села Калиновка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе. 

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Военные действия в Донбассе Украина
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