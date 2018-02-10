В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
«Обстрелу из 82-миллиметрового миномёта подвергся район села Калиновка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.
Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.
В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.