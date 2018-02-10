За три года в СБУ запретили въезд на Украину более 300 иностранцам

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что ведомство с 2014 по 2017 год запретило въезд на Украину для 303 граждан иностранных государств.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уточняется, что большинство запретов касалось россиян.

«Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально относительно каждого лица при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление и прекращение которого отнесено к компетенции СБУ», — заявили в ведомстве.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что запретила въезд в страну 104 иностранным артистам, посетившим Крым в 2017 году.