МВФ: размер теневой экономики на Украине достигает 45%

Экономисты Леандро Медина из африканского департамента МВФ и Фридрих Шнейдер из Университета Кеплера в австрийском Линце оценили размер теневой экономики на Украине.

«Согласно расчётам, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП», — приводит сообщение «Европейская правда».

Отмечается, что доклад финансистов охватывает период с 1991 по 2015 год. В частности, в 1998-м была достигнута пиковая отметка в 57%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2008-м — 36,65%.

При этом в заключительном году исследования, в 2015-м, размер теневой экономики оценивался в 42,9%.

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