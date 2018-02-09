В Киевсовете поддержали снос часовни УПЦ Московского патриархата

Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Национального музея истории Украины.

«Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить требования петиции», — цитирует «Укринформ» депутата Киевсовета Александра Харченко.

Кроме того, комиссия рекомендовала мэру украинской столицы Виталию Кличко поддержать петицию о сносе часовни.

3 февраля на территории Национального музея истории Украины собрались митингующие с требованием снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.