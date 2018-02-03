Митингующие в Киеве требуют снести храм УПЦ Московского патриархата
Как пишет «Украинская правда», возле часовни собрались более 200 человек.
Отмечается, что на месте также присутствуют люди, которые пришли в храм на субботнюю литургию. Они стоят рядом с часовней, держа в руках иконы.
В сообщении говорится, что для обеспечения безопасности территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят бойцы Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.