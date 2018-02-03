Митингующие в Киеве требуют снести храм УПЦ Московского патриархата

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В Киеве на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ Московского патриархата, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Как пишет «Украинская правда», возле часовни собрались более 200 человек.

Отмечается, что на месте также присутствуют люди, которые пришли в храм на субботнюю литургию. Они стоят рядом с часовней, держа в руках иконы. 

В сообщении говорится, что для обеспечения безопасности территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят бойцы Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

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