В 2017 году на Украине запретили показ 22 российских фильмов

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Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2017 году запретило показ в кинотеатрах 22 российских фильмов, передаёт пресс-служба ведомства.
В 2017 году на Украине запретили показ 22 российских фильмов
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«Общее количество фильмов производства России, которые прошли экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма», — приводят сообщение «Украинские новости».

При этом разрешение на прокат получили только шесть российских фильмов. В общей сложности за прошлый год украинское Госкино выдало 302 подобных разрешения.

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