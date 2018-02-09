В 2017 году на Украине запретили показ 22 российских фильмов
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«Общее количество фильмов производства России, которые прошли экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма», — приводят сообщение «Украинские новости».
При этом разрешение на прокат получили только шесть российских фильмов. В общей сложности за прошлый год украинское Госкино выдало 302 подобных разрешения.
Ранее на Украине запретили к ввозу из России книги о самогоноварении.