В 2017 году на Украине запретили показ 22 российских фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2017 году запретило показ в кинотеатрах 22 российских фильмов, передаёт пресс-служба ведомства.

«Общее количество фильмов производства России, которые прошли экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма», — приводят сообщение «Украинские новости».

При этом разрешение на прокат получили только шесть российских фильмов. В общей сложности за прошлый год украинское Госкино выдало 302 подобных разрешения.

Ранее на Украине запретили к ввозу из России книги о самогоноварении.