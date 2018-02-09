Гройсман выступил за внесение изменений в Конституцию для завершения децентрализации

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В Конституцию Украины необходимо внести изменения для завершения реформы децентрализации. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Мы должны определить — и это важно — сферы ответственности и компетенции всех уровней власти. Чётко указать, кто за что отвечает. Тогда получим совсем другое качество государственного управления», — цитирует его Интерфакс-Украина.

В частности, премьер отметил, что конституционные изменения нужны для закрепления местного самоуправления на всех уровнях.

Ранее Гройсман заявил, что децентрализация на Украине будет продолжена.

В конце октября стало известно, что ЕС выделит €50 млн на поддержку децентрализации Украины.

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