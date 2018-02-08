Российский епископ о речи Тимошенко в США: она превратила молитву в политическое выступление

Член экспертного совета комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской Константин Бендас в беседе с RT рассказал о выступлении лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в США.

По его словам, перед национальным молитвенным завтраком в Вашингтоне проходит несколько промежуточных тематических мероприятий.

«Вчера одну из таких сессий была приглашена завершить молитвой Юлия Тимошенко. Она превратила молитву в политическое выступление. Я знаю, что она владеет английским. Тем не менее она говорила на украинской мове, её переводили, это было так странно. На молитву выделено три-пять минут. Так вот, она вместе с переводчиком 15 минут толкала политическую речь», — рассказал Бендас.

Епископ отметил, что в целом отношения российской и украинской делегаций сложные.

«Два священнослужителя, с которыми мы поприветствовали друг друга, а с другими общения нет, несмотря на то что я слышал, как они говорят на русском», — добавил он.

В национальном молитвенном завтраке, который пройдёт в Вашингтоне в четверг, 8 февраля, примут участие около 55 россиян.