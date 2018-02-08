Российский епископ о речи Тимошенко в США: она превратила молитву в политическое выступление
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По его словам, перед национальным молитвенным завтраком в Вашингтоне проходит несколько промежуточных тематических мероприятий.
«Вчера одну из таких сессий была приглашена завершить молитвой Юлия Тимошенко. Она превратила молитву в политическое выступление. Я знаю, что она владеет английским. Тем не менее она говорила на украинской мове, её переводили, это было так странно. На молитву выделено три-пять минут. Так вот, она вместе с переводчиком 15 минут толкала политическую речь», — рассказал Бендас.
Епископ отметил, что в целом отношения российской и украинской делегаций сложные.
«Два священнослужителя, с которыми мы поприветствовали друг друга, а с другими общения нет, несмотря на то что я слышал, как они говорят на русском», — добавил он.
В национальном молитвенном завтраке, который пройдёт в Вашингтоне в четверг, 8 февраля, примут участие около 55 россиян.