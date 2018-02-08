Порошенко пообещал сделать всё возможное для освобождения задержанных в России украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы задержанные в России и в Донбассе украинцы вернулись на родину.

«Украинский журналист Роман Сущенко уже второй день рождения встречает в российском СИЗО... Однако мы сделаем всё возможное, чтобы Роман быстрее вернулся на Украину, к своей семье. Так же как и другие украинцы, которые находятся в заложниках на территории России, в оккупированном Крыму и в Донбассе», — написал глава государства в Facebook.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Роману Сущенко на два месяца.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.