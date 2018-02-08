Порошенко пообещал сделать всё возможное для освобождения задержанных в России украинцев

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы задержанные в России и в Донбассе украинцы вернулись на родину.

«Украинский журналист Роман Сущенко уже второй день рождения встречает в российском СИЗО... Однако мы сделаем всё возможное, чтобы Роман быстрее вернулся на Украину, к своей семье. Так же как и другие украинцы, которые находятся в заложниках на территории России, в оккупированном Крыму и в Донбассе», — написал глава государства в Facebook.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Роману Сущенко на два месяца.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru