Суд продлил арест Сущенко на два месяца
Мосгорсуд продлил арест украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Сущенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2018 года», — сказал судья.
В ноябре 2017 года МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста Сущенко.
Сущенко был задержан в октябре 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.
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