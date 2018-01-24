Суд продлил арест Сущенко на два месяца

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Мосгорсуд продлил арест украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Сущенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2018 года», — сказал судья.

В ноябре 2017 года МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста Сущенко.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.

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