Премьер Эстонии сообщил, что обустройство границы с Россией будет продолжено

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что обустройство границы с Россией не будет остановлено, несмотря на рост сметы проекта, сообщает Postimees.

«Это, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет. На мой взгляд, строительство границы необходимо продолжить», — сказал Ратас.

По данным издания, в 2015 году сообщалось, что стоимость обустройства восточной границы Эстонии составит €79 млн.

Отмечается, что в настоящее время проектирование завершено и «на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств».

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что демаркация сухопутной границы с Россией полностью завершена.