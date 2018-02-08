Премьер Эстонии сообщил, что обустройство границы с Россией будет продолжено
«Это, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет. На мой взгляд, строительство границы необходимо продолжить», — сказал Ратас.
По данным издания, в 2015 году сообщалось, что стоимость обустройства восточной границы Эстонии составит €79 млн.
Отмечается, что в настоящее время проектирование завершено и «на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств».
Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что демаркация сухопутной границы с Россией полностью завершена.