В Эстонии заявили о завершении разметки границы с Россией

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В Эстонии заявили о полном завершении демаркации сухопутной границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

«Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены», — сообщили в департаменте. 

Также в ведомстве отметили, что на берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов. Установлены 39 пограничных столбов.

Планируется, что работы будут завершены в первом полугодии 2018 года. 

Ранее сообщалось, что правительство Латвии утвердило итоговые документы о демаркации границы с Россией. 

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