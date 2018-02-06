В Эстонии заявили о завершении разметки границы с Россией

В Эстонии заявили о полном завершении демаркации сухопутной границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

«Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены», — сообщили в департаменте.

Также в ведомстве отметили, что на берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов. Установлены 39 пограничных столбов.

Планируется, что работы будут завершены в первом полугодии 2018 года.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии утвердило итоговые документы о демаркации границы с Россией.