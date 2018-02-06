В Эстонии заявили о завершении разметки границы с Россией
«Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены», — сообщили в департаменте.
Также в ведомстве отметили, что на берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов. Установлены 39 пограничных столбов.
Планируется, что работы будут завершены в первом полугодии 2018 года.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии утвердило итоговые документы о демаркации границы с Россией.