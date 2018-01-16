Правительство Латвии утвердило итоговые документы о демаркации границы с Россией
Правительство Латвии одобрило подписанные в октябре 2017 года итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина балтийской республики.
В конце октября 2017 года в Риге был подписан пакет документов о демаркации российско-латвийской государственной границы. Церемония подписания состоялась во время заключительного заседания двусторонней демаркационной комиссии.
Латвийско-российская демаркационная комиссия начала свою работу в 2009 году.
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