В Нацбанке Украины назвали общую сумму дефолтных кредитов

В Нацбанке Украины рассказали об объёмах кредитов со стопроцентной вероятностью невозврата.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на НБУ, общая сумма подобных займов в украинских банках на 1 января 2018 года равняется примерно 593,6 млрд гривен, или 55,6% от общего объёма выданных кредитов.

Отмечается, что большая часть дефолтных кредитов (84,3%) приходится на долю юридических лиц, что составляет больше 500 млрд гривен. Оставшиеся 15,6%, или более 93 млрд гривен, — кредиты физическим лицам.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7,3 до 8,9%.