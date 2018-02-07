Военные пенсионеры устроили митинг возле здания Верховной рады

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Около 400 военных пенсионеров устроили акцию протеста возле здания Верховной рады Украины.

Как сообщает «Укринформ», демонстранты требуют повышения пенсий.

Отмечается, что ветераны пришли с плакатами, на которых написано: «Требуем перерасчёта пенсий», «Нет геноциду военных пенсионеров».

По данным издания, обстановка на митинге спокойная, тем не менее правоохранители усилили охрану здания парламента.

Ранее несколько тысяч человек вышли на акцию, организованную в Киеве экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Участники «Марша за будущее» прошли от парка Шевченко до Европейской площади.

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