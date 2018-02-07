Военные пенсионеры устроили митинг возле здания Верховной рады

Около 400 военных пенсионеров устроили акцию протеста возле здания Верховной рады Украины.

Как сообщает «Укринформ», демонстранты требуют повышения пенсий.

Отмечается, что ветераны пришли с плакатами, на которых написано: «Требуем перерасчёта пенсий», «Нет геноциду военных пенсионеров».

По данным издания, обстановка на митинге спокойная, тем не менее правоохранители усилили охрану здания парламента.

Ранее несколько тысяч человек вышли на акцию, организованную в Киеве экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Участники «Марша за будущее» прошли от парка Шевченко до Европейской площади.