Военные пенсионеры устроили митинг возле здания Верховной рады
Как сообщает «Укринформ», демонстранты требуют повышения пенсий.
Отмечается, что ветераны пришли с плакатами, на которых написано: «Требуем перерасчёта пенсий», «Нет геноциду военных пенсионеров».
По данным издания, обстановка на митинге спокойная, тем не менее правоохранители усилили охрану здания парламента.
Ранее несколько тысяч человек вышли на акцию, организованную в Киеве экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Участники «Марша за будущее» прошли от парка Шевченко до Европейской площади.