В Баку произошёл мощный взрыв на радиозаводе

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Мощный взрыв произошёл на территории радиозавода в Хатаинском районе Баку, передаёт Sputnik Азербайджан.

По данным правоохранительных органов, взорвалось здание по адресу улица Джаваншира, 85. Причины инцидента пока неизвестны.

В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что при взрыве никто не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия направлено большое количество пожарных расчётов и бригад скорой помощи, территория оцеплена.

29 января взрыв произошёл в одном из жилых домов в Баку.

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