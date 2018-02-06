В Баку произошёл мощный взрыв на радиозаводе
Мощный взрыв произошёл на территории радиозавода в Хатаинском районе Баку, передаёт Sputnik Азербайджан.
По данным правоохранительных органов, взорвалось здание по адресу улица Джаваншира, 85. Причины инцидента пока неизвестны.
В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что при взрыве никто не пострадал.
Отмечается, что на место происшествия направлено большое количество пожарных расчётов и бригад скорой помощи, территория оцеплена.
29 января взрыв произошёл в одном из жилых домов в Баку.
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