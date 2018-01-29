СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Баку

В Баку в одном из жилых домов произошёл взрыв, сообщает АПА.

Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

В сообщении говорится, что взрыв произошёл в пятиэтажном жилом здании по адресу проспект Кара Караева, 86 в Низаминском районе столицы.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего. На место прибыли сотрудники МЧС.

27 января сообщалось, что в центре Баку произошёл взрыв в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По имеющимся данным, причиной взрыва стал газ.