СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Баку
Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
В сообщении говорится, что взрыв произошёл в пятиэтажном жилом здании по адресу проспект Кара Караева, 86 в Низаминском районе столицы.
Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего. На место прибыли сотрудники МЧС.
27 января сообщалось, что в центре Баку произошёл взрыв в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По имеющимся данным, причиной взрыва стал газ.