В Киргизии задержан причастный к переправке людей в Сирию вербовщик-экстремист

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал ранее судимого мужчину 1982 года рождения за причастность к вербовке и переправке граждан в ряды боевиков международной террористической организации, действующих в зоне конфликта в Сирии.

«Обнаружены и изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации (ПК, DVD-диски, флеш-карты), а также религиозная литература. По результатам теологической экспертизы ГКДР, обнаруженные на электронных носителях материалы являются экстремистскими», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за пропаганду джихадизма.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск уехавшего в Сирию вербовщика ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.