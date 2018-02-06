В Киргизии задержан причастный к переправке людей в Сирию вербовщик-экстремист
«Обнаружены и изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации (ПК, DVD-диски, флеш-карты), а также религиозная литература. По результатам теологической экспертизы ГКДР, обнаруженные на электронных носителях материалы являются экстремистскими», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за пропаганду джихадизма.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Следственный комитет России объявил в розыск уехавшего в Сирию вербовщика ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.