В ОБСЕ заявили об обстреле своего беспилотника в Донецкой области

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о стрельбе в направлении своего беспилотника в районе места хранения тяжёлого вооружения украинских ВС. Об этом говорится в отчёте организации.

«По беспилотному летательному аппарату (БПЛА) СММ вёлся огонь из стрелкового оружия. Третьего февраля, осуществляя полёт мини-БПЛА в месте размещения отведённого тяжёлого вооружения Вооружённых сил Украины в Донецкой области, наблюдатели слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия примерно в 300—500 м к северо-востоку от своей позиции, по оценке, исходящих из места размещения вооружения», — говорится в сообщении миссии.

Отмечается, что беспилотник благополучно приземлился.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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