Более 400 автомобилей скопились на границе Украины и Польши из-за сбоя в работе таможни

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Более 400 автомобилей скопились возле пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, это произошло из-за сбоя в работе базы данных таможни.

Водителей просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что на Украине митингующие заблокировали движение на границе с Польшей.

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