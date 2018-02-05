Более 400 автомобилей скопились на границе Украины и Польши из-за сбоя в работе таможни
Более 400 автомобилей скопились возле пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, это произошло из-за сбоя в работе базы данных таможни.
Водителей просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска.
Ранее сообщалось, что на Украине митингующие заблокировали движение на границе с Польшей.
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