На Украине митингующие заблокировали движение на границе с Польшей

На Украине митингующие блокируют пункты пропуска в Рава-Русской и Шегинях.

Как пишет «Украинская правда», во Львовской области в Рава-Русской около 30 человек блокируют движение автомобилей перед пунктом пропуска через границу, обещая пропускать один автомобиль каждые 15 минут.

Около 20 человек перекрыли движение в Шегинях в направлении к пункту пропуска, обещая пропускать 3-4 машины каждые 15 минут.

По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, блокирование подъездов к пунктам пропуска связано с изменениями в таможенном законодательстве.

«Акции проходят возле пунктов пропуска... Ограничений по работе пунктов пропуска нет, в настоящее время ПП работают в штатном режиме, движение транспорта есть по мере того, как участники акции пропускают машины через пункты контроля», — отметил Слободян.

По его словам, скопление машин также есть.