В ЛНР рассказали о новых случаях небоевых потерь ВСУ

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Среди украинских военнослужащих зарегистрированы новые случаи небоевых потерь, которые произошли из-за употребления силовиками наркотиков и алкоголя. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В населённом пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца», — рассказал Марочко.

Он добавил, что от полученных ран военнослужащий скончался.

Также, как передаёт «Луганскинформцентр», по словам Марочко, боец 46-го отдельного батальона специального назначения ВСУ покончил с собой.

Ранее стало известно, что за 2017 год небоевые потери Вооружённых сил Украины в Донбассе составили 98 человек. 

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