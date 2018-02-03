Представители Минобороны Украины и США обсудили перспективы сотрудничества разведок

Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник главного управления разведки страны Василий Бурба встретились с директором разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита руководителей Минобороны Украины в США.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис процитировал гимн Украины во время встречи с Полтораком.