Лукашевич назвал условия возвращения российских военных в СЦКК

Короткая ссылка
Для восстановления участия российских военных в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Украине должен быть соблюдён ряд условий. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Для восстановления же российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ», — сказал дипломат.

Лукашевич отметил, что должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину.

«Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора», — подчеркнул он.

19 декабря 2017 года российские офицеры из СЦКК покинули Украину.

23 декабря 2017 года Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru