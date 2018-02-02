Лукашевич назвал условия возвращения российских военных в СЦКК

Для восстановления участия российских военных в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Украине должен быть соблюдён ряд условий. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Для восстановления же российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ», — сказал дипломат.

Лукашевич отметил, что должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину.

«Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора», — подчеркнул он.

19 декабря 2017 года российские офицеры из СЦКК покинули Украину.

23 декабря 2017 года Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.