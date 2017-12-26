В МИД России не исключили возвращения российских офицеров в СЦКК
«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», — сказал Карасин в интервью газете «Коммерсантъ».
При этом он отметил, что для этого должен быть международно утверждённый кодекс отношения к российским офицерам.
«Я думаю, что это теоретически возможно», — добавил дипломат.
19 декабря российские офицеры из СЦКК покинули Украину.
23 декабря Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.