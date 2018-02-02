Посол Британии считает Украину примером в борьбе с пропагандой

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Украина является примером для других стран в борьбе с пропагандой. Об этом заявила посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф.

«Украина является примером для остальных стран мира, и для моей страны в частности», — цитирует Гоф агентство УНН.

По её словам, каналы пропаганды часто берут информацию из достоверных источников и искажают её в контексте собственных враждебных побуждений.

Ранее британский посол назвала Украину одной из первых мишеней России в информационной войне.

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