Посол Британии считает Украину примером в борьбе с пропагандой

Украина является примером для других стран в борьбе с пропагандой. Об этом заявила посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф.

«Украина является примером для остальных стран мира, и для моей страны в частности», — цитирует Гоф агентство УНН.

По её словам, каналы пропаганды часто берут информацию из достоверных источников и искажают её в контексте собственных враждебных побуждений.

Ранее британский посол назвала Украину одной из первых мишеней России в информационной войне.