Посол Британии назвала Украину одной из первых мишеней России в информационной войне
«Украина стала одной из первых мишеней современной информационной войны, которую Россия развязала с молниеносной скоростью, в частности, с помощью соцсетей», — цитирует Гоф агентство УНН.
Она отметила, что в наше время особую важность приобретают медиаграмотность и умение мыслить критически.
«К сожалению, цифровая эпоха, когда одним прикосновением пальца можно открыть двери в залы знаний, также стала временем, когда информация военизируется, то есть превращается в оружие и используется, чтобы дестабилизировать и раскалывать общество», — подчеркнула британский посол.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МВД Нидерландов «противодействие российской пропаганде».