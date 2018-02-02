Посол Британии назвала Украину одной из первых мишеней России в информационной войне

Украина является одной из первых мишеней информационной войны, развязанной Россией. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.

«Украина стала одной из первых мишеней современной информационной войны, которую Россия развязала с молниеносной скоростью, в частности, с помощью соцсетей», — цитирует Гоф агентство УНН.

Она отметила, что в наше время особую важность приобретают медиаграмотность и умение мыслить критически.

«К сожалению, цифровая эпоха, когда одним прикосновением пальца можно открыть двери в залы знаний, также стала временем, когда информация военизируется, то есть превращается в оружие и используется, чтобы дестабилизировать и раскалывать общество», — подчеркнула британский посол.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МВД Нидерландов «противодействие российской пропаганде».