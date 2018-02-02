Защита обжаловала приговор осуждённому на Украине россиянину Агееву
Адвокат россиянина Виктора Агеева, которого приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, обжаловал приговор.
«Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание», — цитирует «Укринформ» адвоката Виктора Чевгуза.
26 января суд приговорил Агеева к десяти годам лишения свободы. Он был задержан на Украине летом 2017 года.
В июле в СБУ заявляли, что действия задержанного определены как терроризм.
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