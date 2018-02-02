Защита обжаловала приговор осуждённому на Украине россиянину Агееву

Адвокат россиянина Виктора Агеева, которого приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, обжаловал приговор.

«Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание», — цитирует «Укринформ» адвоката Виктора Чевгуза.

26 января суд приговорил Агеева к десяти годам лишения свободы. Он был задержан на Украине летом 2017 года.

В июле в СБУ заявляли, что действия задержанного определены как терроризм.