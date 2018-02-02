Дочь первого президента Узбекистана уходит с должности посла республики при ЮНЕСКО

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Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова сообщила, что покидает должность посла республики при ЮНЕСКО.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и, главное, послужить своей родине», — написала Каримова.

Она также отметила, что намерена продолжить «работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии».

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