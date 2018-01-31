Захарова рассказала об «обвинениях» Украины в адрес России из-за снегирей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об «обвинениях» со стороны Киева в отношении Москвы в «использовании образа украинской птицы снегиря в пропагандистских целях». Об этом дипломат написала в Facebook.

«Украина в Twitter напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за... снегирей. По мнению Киева — аккаунт официальный — Россия использует образ «украинской птицы снегиря» в пропагандистских целях. Москва в ответ познакомила «украинскую птицу» с «российским братом» и высказала надежду, что, говоря на одном языке, пернатые без проблем договорятся и даже встретятся», — говорится в сообщении Захаровой.

Ранее Захарова прокомментировала информацию о том, что в здании МИД Украины поселился кот Амбассадор, который «будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

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