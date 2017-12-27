Захарова назвала заявления о борющемся с «русокрысами» коте на Украине «тупым национализмом»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в здании МИД Украины поселился кот Амбассадор, который «будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

«Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что «исход крыс не за горами».

«Ну что можно сказать… Поздно, коллеги, исход крыс не за горами: вы уверенно идёте ко дну, раз одна надежда — на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики», — отметила представитель МИД.

Также она назвала заявление МИД Украины «тупым национализмом».

«Если серьёзно: это национализм как он есть, тупой и бессмысленный. Надеюсь, что СММщикам (скорее всего, не украинским) за это не платили», — добавила Захарова.

Ранее директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в министерстве наняли на работу кота для борьбы с «русокрысами».

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